Benfica renova contrato com Bruno Cintra

Bruno Cintra, ala internacional português de 27 anos, renovou contrato com o Benfica. O clube não revelou, no entanto, a duração do novo vínculo."Espero continuar a representar bem este emblema. É um sentimento de orgulho poder defender estas cores por mais tempo. Estou feliz e gostaria de agradecer ao grupo, pois sem eles isto não teria acontecido. Agradecer a confiança que depositam em mim, espero continuar a representar bem este emblema e ajudar a conquistar os nossos objetivos durante a época", explicou o internacional português.Cintra está no Benfica desde julho de 2021, tendo realizado um total de 70 jogos e marcado 33 golos de águia ao peito. Conquistou uma Taça da Liga.