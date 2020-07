Benfica renova contrato com Pedro Henriques

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, no site oficial, que chegou a acordo para a renovação do contrato do treinador Pedro Henriques por mais uma temporada.





O técnico avança para a segunda época de ligação aos encarnados, mostrando-se satisfeito por continuar ao serviço do emblema da luz."O sentimento é de gratidão pela confiança mais uma vez manifestada pelos responsáveis do clube. É uma honra e um orgulho indescritível fazer parte da maior instituição do desporto português e de trabalhar com aquilo que de melhor existe no futsal feminino nacional", referiu.Na primeira temporada, o Benfica conquistou a Supertaça e a Taça de Honra, mas a suspensão das competições devido à covid-19, impediram o desfecho do campeonato nacional e da Taça de Portugal.É sempre ingrato e frustrante ver terminar uma temporada desta forma, muito mais quando existe a convicção de que somos a melhor equipa e de que temos condições para lutar em todas as frentes. Encontrávamo-nos no primeiro lugar do Campeonato Nacional com três pontos de vantagem para o mais direto perseguidor, além de termos lugar marcado na final four da Taça de Portugal e de nos preparamos para disputar a Liga Europeia, o que naturalmente acaba por deixar um certo amargo de boca", disse.Sobre o futuro, o objetivo é "vencer todos os jogos e conquistar cada uma das provas em que estamos inseridos", afirmou Pedro Henriques.Além de técnico principal da equipa feminina de futsal, Pedro Henriques também acumula funções de coordenação em todo o futsal feminino das águias.