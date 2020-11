Benfica responde ao Sporting e mantém percurso perfeito

Poucas horas depois da vitória do Sporting, o Benfica respondeu na mesma moeda e, diante do Belenenses, alcançou também a nona vitória em outros tantos encontros na Liga Placard. Com este desfecho, as águias chegam também aos 27 pontos e continuam empatadas no topo da tabela com a formação de Alvalade.





Uma vitória alcançada fora de portas, no Pavilhão Acácio Rosa, que foi construída com golos de Jacaré (4'), Fits (12' pen. e 30') e Chishkala (34') para a formação encarnada, ao passo que pelos azuis marcou Alan Gitahy (22').