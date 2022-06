Benfica sagra-se pentacampeão nacional de futsal feminino

O Benfica venceu este domingo o quarto jogo da final, na casa do Nun'Álvares, e celebrou o pentacampeonato nacional. As mulheres de Luís Estrela foram a Fafe vencer a equipa local por 1-0.O único golo da partida foi apontado por Dricas, aos 10 minutos.O clube da Luz é o emblema com mais títulos nacionais no futsal feminino. As águias juntaram o presente troféu aos arrebatados em 2017, 2018, 2019 e 2020. Em 2021, não houve vencedor do campeonato.Desta forma, a equipa de Luís Estrela, que começou a época por ser orientada por Pedro Henriques, 'vinga' as derrotas nas finais da Taça de Portugal e Taça da Liga para o Nun'Álvares. As duas equipas já haviam medido forças na primeira decisão oficial de 2021/22, mas aí o Benfica foi melhor, na Supertaça, vencendo por 1-0.