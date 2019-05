Benfica sagra-se tricampeão feminino de futsal

O Benfica sagrou-se este sábado tricampeão feminino de futsal, a duas rondas do final, ao vencer fora o FC Vermoim, por 6-0, em jogo da 12.ª jornada.





As encarnadas chegaram ao intervalo a vencer com golos de Janice e Fifó, jogadoras que esta semana renovaram pelo clube, e de Sara Ferreira, e na segunda metade marcaram Maria Pereira, Janice, que bisou, e Nina.Em seis edições do campeonato, o Benfica venceu os três últimos, depois das conquistas de Golpilheira (2014), Nova Semente (2015) e FC Vermoim (2016).