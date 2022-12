Benfica "sem jogos fáceis" e Sporting a querer responder

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica segue isolado na liderança da Liga Placard e hoje, na receção ao Ferreira do Zêzere, quer somar a quinta vitória consecutiva. Carlos Monteiro, ala de 20 anos, frisa que "não há jogos fáceis" e destaca o bom arranque do emblema recém-promovido.

"Analisámos os pontos mais fortes e menos fortes do adversário, o que podemos explorar... Agora é colocar em prática", começou por dizer à BTV o jogador que leva dois jogos esta época depois de recuperar de uma grave lesão: "Trabalhei muito para chegar a estes momentos e estar pronto. Tem corrido bem, espero continuar assim."

Já o Sporting, que chega à 10ª ronda com três deslizes, quer, contra o Fundão, dar uma resposta ao empate (2-2) da jornada passada frente ao Caxinas. "Eles querem vir cá pontuar, mas nós temos os nossos objetivos", começou por dizer Nuno Dias, abordando a maior competitividade na Liga: "Estranho era quando isso não acontecia. As condições de trabalho são idênticas, quase todas as equipas trabalham o mesmo número de horas que nós... A redução para 12 equipas também aumentou a qualidade."