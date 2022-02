Benfica sofre golo no último segundo e empata na deslocação ao Leões de Porto Salvo

O Benfica empatou (3-3) esta terça-feira na deslocação ao terreno do Leões de Porto Salvo, em jogo da 14.ª jornada da 1.ª fase da Liga Placard de futsal, num encontro em que as águias estiveram a vencer até ao último segundo do encontro.

Os encarnados entraram praticamente a vencer no encontro, com um golo de Tayebi ainda antes dos 30 segundos de jogo, na sequência de um lançamento lateral. Cinco minutos depois, o Leões de Porto Salvo viria a igualar o marcador (1-1) através de Arthur. Aos 15', Cintra recolocou as águias na frente do marcador, com Afonso Jesus (32') a aumentar a vantagem do Benfica. Na sequência, Danny reduziu a desvantagem do Leões de Porto Salvo (2-3).

No último minuto, Rocha foi expulso por acumulação de amarelos e o Leões de Porto Salvo aproveitou bem a vantagem na quadra para chegar ao 3-3 final, que chegou no último segundo do tempo regulamentar.

Com este resultado, o Benfica segue no segundo lugar da tabela classificatia, com 35 pontos, enquanto que o Leões de Porto Salvo é nono, com 19.