Benfica sofre para vencer a Quinta dos Lombos (4-3)

O Benfica vinha de um dissabor na Taça da Liga mas parecia libertar-se das amarras diante do Quinta dos Lombos com um golo madrugador. Contudo, o que se viu a partir daí foi um jogo taco a taco, com Joel Rocha a ter de recorrer, no fim, à fórmula que lhe havia valido o primeiro golo para conseguir arrancar os três pontos.

E o trunfo do técnico das águias cedo surtiu efeito. Segundos depois do início da partida, na primeira posse de bola, a equipa encarnada recorreu a um desenho tático que tem sido habitual. Rafael Henmi transformou-se em guarda-redes avançado e, no 5x4, Tiago Brito levantou a cabeça e cruzou para o segundo poste, onde estava Chishkala, que só precisou de encostar. A equipa visitante não baixou a guarda e, à passagem do minuto 7, chegou ao empate por Rúben Santos, na sequência de um penálti cometido por Fits. Mas antes da pausa para intervalo ainda houve tempo para os dois emblemas festejarem: Robinho marcou para a equipa da casa e Rúben Santos bisou e voltou a deixar tudo igual.

A toada pouco ou nada se alterou no segundo tempo. Silvestre - recentemente chamado, pela primeira vez, à Seleção Nacional - foi o autor do terceiro golo dos encarnados, enquanto do lado dos forasteiros o camisola 30 fez mesmo o hat trick, quando chamado a converter novo penálti.

E o marcador iria ficar selado da mesma forma com que foi inaugurado. Nos últimos minutos, a equipa de Joel Rocha voltou a apresentar-se num sistema de 5x4 e Fábio Cecílio, a passe de Tiago Brito, fez o quarto tento para o Benfica.