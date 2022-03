Benfica soma 6.ª vitória consecutiva na Liga Placard com triunfo sobre o Modicus

O Benfica bateu esta quarta-feira o Modicus, por 6-2, em jogo antecipado da 24.ª jornada da Liga Placard, um resultado que permite às águias colocarem alguma pressão sobre o líder Sporting (soma mais quatro pontos), que esta noite (20h30) visita o recinto do Torreense.

As águias entraram a 'todo o gás' e, logo na primeira jogada ofensiva, adiantaram-se no marcador por Arthur, o brasileiro que sete minutos depois viria a bisar no encontro e deixar a formação liderada por Pulpis ainda mais tranquila no marcador. Robinho aumentou a vantagem dos encarnados à passagem do minuto 13, com um autogolo de Pedrinho no minuto seguinte a deixar tudo mais fácil para o Benfica, que ainda antes do primeiro quarto-de-hora já vencia por 4-0. Aos 18', foi a vez de Óscar Santos fazer o primeiro golo do Modicus, que na segunda parte viu Chiskala (28') e Tomás Silva (37') dilatarem ainda mais a vantagem das águias, antes de chegar ao 6-2 final aos 38 minutos.

Com este resultado, o Benfica aproxima-se do Sporting - que tem menos um jogo realizado -, somando agora 53 pontos.