Benfica, Sporting e Sp. Braga vencem na 11ª jornada

Benfica, Sporting e Sp. Braga venceram na 11ª jornada do campeonato de futsal e mantiveram tudo igual na frente da classificação.As águias foram a casa do Elétrico, em Ponte de Sor, vencer por 4-2, com golos de Gonçalo Sobral, Ivan Chishkala, Arthur e Rocha. Os homens da casa faturaram por Daniel Airoso e Célio Coque.Já o Sp. Braga venceu de forma mais apertada na casa do Portimonense, por 5-4, ainda que tivesse construído um resultado mais dilatado no 1º tempo, com Tiago Sousa a bisar no encontro.O campeão nacional, por seu turno, foi ao reduto do Ferreira do Zêzere triunfar por 6-2. Hugo Neves, David Costa (p.b.), Esteban Guerrero (2) e Alex Merlim (2) fizeram os golos do leões. Xisto bisou para os da casa.Na classificação, o Benfica lidera com 29 pontos em 11 ronda, mais três do que Sp. Braga e Sporting, respetivamente segundo e terceiro classificados.