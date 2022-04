Benfica-Sporting em futsal feminino termina com final polémico

Terminou com polémica o dérbi entre Benfica e Sporting (3-3), a contar para a 24.ª jornada do campeonato nacional feminino de futsal.

Com a presença na fase de apuramento de campeão garantida, águias e leoas entraram em campo com o objetivo claro de conquistar mais três pontos e até foi a equipa da casa que se adiantou primeiro no marcador, por intermédio de Inês Fernandes (3'). A reação do Sporting foi praticamente imediata, respondendo no mesmo minuto com o 1-1, por Débora Queiroz, na sequência de um pontapé de canto.

O Benfica chegou novamente à vantagem ao minuto 13, com um golo de Maria Pereira, confirmando a superioridade das águias no encontro. O golo da segunda igualdade no jogo chegou por intermédio de Ana Alves, a um minuto e meio do final da primeira parte.

Mas a grande emoção do dérbi estaria guardada para a segunda parte. As águias voltaram a entrar melhor e colocaram-se novamente na frente, com Leninha a fazer o terceiro do Benfica no Pavilhão Fidelidade, aos 33 minutos. A 23 segundos do final, Lima empatou o dérbi e obrigou o Benfica a mudar de estratégia para os minutos finais.

As águias avançaram para um 5-4 e, a apenas três segundos do final, Angélica coloca-se à frente da guarda-redes das leoas, que atira contra a adversária e vê o esférico entrar na sua baliza. Entre os festejos das encarnadas e dos adeptos benfiquistas presentes no pavilhão, a equipa de arbitragem anula o golo por falta da jogadora do Benfica, perante muitos protestos.

Com este resultado, o Benfica mantém-se no topo da tabela da 1.ª fase do campeonato nacional feminino de futsal, agora com 66 pontos, mais dois pontos que o Nun'Álvares, que este sábado bateu o FC Vermoim por 4-1. Já o Sporting mantém-se no terceiro posto, somando agora 59 pontos.

Recorde-se que os primeiros quatro classificados, que irão disputar o título nacional, já estão definidos, estando os lugares entregues, para já, a Benfica (1.º), Nun'Álvares (2.º), Sporting (3.º) e Novasemente (4.º).