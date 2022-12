Benfica sua para vencer mas mantém a liderança do campeonato

O Benfica suou para vencer o Ferreira do Zêzere, por 5-4, em jogo da 10ª jornada do campeonato de futsal. A formação de Pulpis começou a perder, face ao golo de Rui Fortes, mas contou com duas águias inspiradas a atirar às redes adversárias.Arthur (2) e Rocha (3) fizeram os golos da equipa que alinhou no Pavilhão da Luz e segurou a liderança do campeonato. Costelinha, João Baptista e David Costa fizeram os restantes golos da formação de Rogério Serrador.Assim, os encarnados permanecem no 1º lugar, agora com 26 pontos ao cabo de 10 jogos, os mesmos do 2º classificado Sp. Braga, que recebeu e venceu o Quinta dos Lombos por 5-1.