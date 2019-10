Benfica supera Belenenses de forma clara

Motivado pela vitória frente ao Sporting (4-3) no passado domingo, o Benfica recebeu e venceu, tranquilamente, o Belenenses em jogo antecipado da 6ª jornada do campeonato de futsal. Num pavilhão despido de adeptos, não foi preciso esperar muito para ver o golo inaugural da partida. Robinho, com apenas 12 segundos disputados, aproveitou uma perda de bola do Belenenses e fez o 1-0.

O Benfica pressionou alto os azuis e Drasler (6’) ampliou a vantagem. Pouco depois, aos 11 minutos, Fernandinho fez o terceiro dos encarnados num lance fortuito. Ainda antes do intervalo Tiago Brito (16’) fez o 4-0, após uma grande jogada.

No segundo tempo, o jogo perdeu claramente ritmo, mas o Benfica ainda voltou a marcar por duas vezes. Fernandinho (33’), de penálti, e Robinho (36’) fecharam as contas do marcador. No entender do técnico do Benfica, Joel Rocha, o triunfo foi incontestável. "Vitória justa e por números esclarecedores daquela que foi a melhor equipa durante os 40 minutos", referiu o treinador das águias.