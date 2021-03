Benfica supera Leões Porto Salvo e coloca pressão no Sporting

O Benfica foi a Porto Salvo quebrar a invencibilidade dos Leões, que já durava há oito jogos, vencendo por 5-2. Um triunfo alicerçado na maior classe e eficácia dos encarnados, pois só fazendo uso desses predicados poderiam derrotar uma equipa da casa muito determinada e que obrigou os guarda-redes dos encarnados a muito trabalho, especialmente durante a segunda parte.

Os comandados por Joel Rocha, que tinha avisado para as dificuldades que a sua equipa poderia sentir, entraram ao ataque e, logo no primeiro minuto, Fábio Cecílio colocou Bebé à prova. Todavia, os Leões responderam de imediato e com a inauguração do marcador, num lance finalizado por Ré e assistido por Bruno Pinto (2’).

Em desvantagem, os encarnados passaram a exercer um forte domínio e deram a volta ao marcador, primeiro através de uma jogada individual de Fits (7’) e depois com Silvestre a finalizar junto à baliza um canto batido por Afonso Jesus (13’). Apesar da pressão dos visitantes, os verdes e brancos nunca deixaram de procurar o golo e chegaram à igualdade, com Ré a bisar (15’).

Na segunda parte, as águias voltaram a entrar melhor e colocaram-se em vantagem, com Silvestre a bisar a passe do poderoso Arthur (23’). Na resposta, André Galvão atirou ao poste e voltou a deixar as águias em sentido mas, de imediato, Robinho, com um excelente remate de primeira, aumentou a vantagem (24’). Os homens da casa ainda carregaram e obrigaram André Correia, que também foi utilizado, a excelentes intervenções, mas a classe dos encarnados voltaria a fazer a diferença quando Tiago Brito, com um primoroso chapéu a Bebé, selou o 5-2 final. Assim, os encarnados saltam para a liderança da Liga Placard, com mais um ponto e mais um jogo do que o Sporting.