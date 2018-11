Benfica supera Quinta dos Lombos em jogo eletrizante

Final de jogo eletrizante em Carcavelos. Em apenas 9 segundos (!), o líder do campeonato foi do céu ao inferno, fruto do golo do empate, apontado por Ivo Oliveira; e regressou ao céu, no momento em que Robinho, com um remate de meia distância, estabeleceu o 5-4 final. E tudo isto depois de estar a ganhar por 4-1.

O Benfica começou melhor, com um golo de Bruno Coelho (3’). Os locais empataram, aos 6’, por Ivo Oliveira. Roncaglio avançou no terreno para recolocar as águias na frente, vantagem dilatada antes do descanso por Fernandinho. Chaguinha fez o 4-1, já depois do intervalo. Nos 15 minutos finais, o Quinta dos Lombos cresceu e chegou à igualdade, que foi incapaz de segurar.