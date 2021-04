Benfica triunfa no Fundão

O Benfica teve de suar para ganhar no Fundão, num jogo em que, ao intervalo, a equipa da casa vencia por 2-0, com golos de Nem e Peléh. A formação comandada por Joel Rocha despertou na segunda parte mas a verdade é que só conseguiu resolver a questão nos últimos sete minutos, alcançando um triunfo por 6-3. O Fundão, que está no 3º lugar – com mais um ponto do que o Leões de Porto Salvo –, não perdia na Liga Placard há três meses.

Até pouco depois dos 30 minutos o jogo foi equilibrado e o 3-3 no marcador era bom exemplo disso. Só que os beirões, com a ansiedade de chegarem à vantagem, sofreram o 3-4 numa transição rápida das águias que terminou com o golo de Tiago Brito. Chishkala, que já tinha marcado, completou o hat trick ao aproveitar os erros cometidos pelo adversário no 5x4.

Antes disso, diga-se, o Fundão somou várias oportunidades de golo, como os remates de Nem – por duas vezes –, Mário Freitas e Meira ao poste. Foram apenas alguns dos muitos problemas que os serranos criaram às águias, em particular na primeira parte.

Só que, como já referimos, tudo mudou no segundo tempo e Silvestre Ferreira começou por mostrá-lo quando conseguiu restabelecer o empate num espaço de cinco minutos. Chishkala confirmou a reviravolta antes de Guilherme Meira voltar a empatar, mas, a partir daí, a forma de chegar à baliza por parte dos encarnados mudou e o resultado foi ganhando contornos de goleada.