Benfica ultrapassa Leões de Porto Salvo e confirma presença nas 'meias' da Taça da Liga

O Benfica confirmou esta sexta-feira a passagem às meias-finais da Taça da Liga Futsal Placard ao bater por 4-1 os Leões de Porto Salvo, em jogo disputado no Pavilhão Multiusos de Sines.





As águias entraram na partida a todo o gás e já estavam a vencer ainda o relógio marcava os dois minutos. Robinho aproveitou uma má saída de bola por parte do guarda-redes do Leões de Porto Salvo e atirou para o primeiro da noite, vantagem que apenas durou quatro minutos, com Bruno Pinto a empatar a partida. O empate manteve-se até ao final da primeira parte.No segundo tempo, Joel Rocha decidiu apostar no 5x4 e o Benfica passou a dominar o encontro. Com os golos de Fits (22'), Arthur (32') e Fábio Cecílio (38') a confirmarem a qualificação das águias para a próxima fase da prova, que conta já com um Sporting-Fundão.Modicus-Sandim é o próximo adversário das águias, encontro marcado para este sábado, às 18h30, também no Pavilhão Multiusos de Sines.