Benfica vence Burinhosa num jogo de reviravoltas

O Benfica venceu o Burinhosa por 5-3, em jogo a contar para a 13.ª jornada do campeonato.A equipa de Joel Rocha marcou primeiro por Bruno Coelho (2'), mas Tiago Pereira (9') e Rick (10') fizeram a cambalhota no marcador. Mas ainda antes do intervalo, o Benfica passou novamente para a frente do resultado através de um autogolo de David Costa (13') e de Ftis (20').Na 2.ª parte, Miguel Ângelo (22') e Fits (38') deram uma vantagem confortável aos encarnados, com David Costa a fechar o marcador nos segundos finais.O Benfica segue na liderança do campeonato com 35 pontos.