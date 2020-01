Benfica vence em Braga e recupera liderança

O Benfica respondeu da melhor forma à vitória do Sporting na véspera e este domingo, na visita ao reduto do Sp. Braga, conseguiu um triunfo por 5-2 que lhe permite regressar à liderança do campeonato, de novo com 1 ponto de avanço para o rival da Segunda Circular (41 e 40, respetivamente).





Fernandinho (3'), Miguel Ângelo (5'), Robinho (23'), Tiago Brito (24'), Fábio Cecílio (35') marcaram os golos da equipa encarnada, ao passo que Cássio (22') e Allan Guilherme (26') fizeram os tentos da formação minhota, que é sexta colocada, com 23 pontos.