Benfica vence em casa do Torreense

Uma exibição de gala no regresso à Liga Placard, valeu ao Benfica uma vitória expressiva por 7-2 sobre o Torreense em Torres Vedras, com o ala brasileiro Arthur em plano de destaque ao apontar três golos.

A partida teve um início eletrizante com dois golos madrugadores: Jacaré (1’) abriu o ativo para os encarnados de cabeça, mas, volvidos apenas dois minutos, Rúben Santos respondeu com o golo do Torreense graças a uma boa jogada individual. As águias assumiram o controlo e tiveram as principais oportunidades, mas Gutta agigantou-se entre os postes e segurou o empate até ao intervalo. O Benfica voltou a entrar mais forte no segundo tempo e Gonçalo Sobral, de calcanhar, adiantou novamente os visitantes, após uma assistência de Jacaré.

Os pupilos de Mário Silva continuaram com o pé no acelerador e ampliaram a vantagem por Arthur com um passe do guarda-redes Léo Gugiel, que subiu na quadra para desequilibrar no ataque das águias. A partir daí, a formação da Luz embalou para uma goleada tranquila. Arthur marcou mais duas vezes, com Bruno Coelho e Jacaré a também faturarem. Um resultado demasiado penalizador para o que o Torreense produziu e que apenas parou nos 7-2.