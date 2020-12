Benfica vence Fundão (5-2) e volta a colar-se ao Sporting na liderança

O Benfica voltou a colar-se ao Sporting na liderança da Liga Placard ao bater o Fundão, por 5-2, numa partida em que dominou desde os primeiros instantes, ficando a dever a si próprio um desfecho mais dilatado.

Os encarnados entraram pressionantes e não tardaram a abrir o marcador, com Tayebi a fazer o primeiro golo logo aos 4 minutos. O domínio avassalador das águias manteve-se e Rafael Henmi aumentou a vantagem com um excelente remate de primeira (8’), fixando o 2-0 com que se chegou ao intervalo.

Na segunda parte os visitantes procuraram dividir mais o jogo, mas acabaram por ser novamente os lisboetas a faturar, com Rafael Henmi (25’) a bisar, desviando junto à baliza um remate de Arthur.

Ainda assim, os beirões não baixaram os braços e reduziram, por Guilherme Meira (29’), num lance ao qual os encarnados responderam de imediato, com Tiago Brito (29’) a fazer o 4-1 após assistência de Robinho.

Até ao final, a equipa de Nuno Couto procurou com insistência a baliza contrária mas foi o Benfica, e novamente Arthur (34’), a dilatar a vantagem. O melhor que o Fundão conseguiu foi reduzir, por Juninho (36’).