Benfica vence Futsal Azeméis e reforça liderança

Fernandinho (2), Afonso Jesus, Fits, Robinho e Bruno Coelho marcaram os golos de uma vitória (2-6) do Benfica em Oliveira de Azeméis que se traduziu num aumento da vantagem pontual para o Sporting (seis pontos), que entra hoje em campo frente aos Leões de Porto Salvo.

Entretanto, realizou-se ontem o sorteio da Ronda de Elite da Liga dos Campeões. O Sporting, detentor do troféu, vai jogar na Rússia, enquanto o Benfica, campeão português, ficou integrado no grupo, em teoria, mais complicado. Os leões, que conquistaram a primeira edição da Liga dos Campeões - antiga UEFA Futsal Cup -, ficaram no Grupo B, que se vai disputar na casa do Tyumen com os cazaques do Ayat e os croatas Novo Vrijeme. Já o Benfica, campeão europeu em 2009/10, integra o Grupo C na casa do Kairat Almaty, vencedor em 2012/13 e 2014/15 e finalista na última edição da Champions. O El Pozo Múrcia, vice-campeão espanhol, e os italianos do Pesaro, semifinalista há quatro anos, completam o grupo.