Benfica vence Futsal Azeméis e sobe à liderança

O Benfica venceu o Futsal Azeméis por 3-1 e subiu ao 1º lugar do campeonato, ainda que de forma provisória, pois o Sporting ainda vai entrar em campo esta jornada - domingo, às 14h20, frente aos Leões de Porto Salvo.





As águias começaram com o pé esquerdo e a equipa visitante marcou primeiro, com um golo de Fábio Cecílio na própria baliza. Certo é que, a partir daí, o Benfica começou a recuperação e deu a volta ao marcador com tiros certeiros de Fits, Robinho e Jacaré.A equipa de Joel Rocha tem agora 53 pontos, mais um do que os leões.