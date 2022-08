Benfica vence Minerva Cup

O Benfica conquistou a Minerva Cup 2022, na Suíça, depois de bater os franceses do Mouvaux Lille, por 4-2. Silvestre, Chishkala (duas vezes) e Afonso Jesus marcaram os golos do triunfo encarnado em Berna. Frente a um conjunto que na véspera tinha batido (7-6) o Sporting, Pulpis, treinador das águas, apostou em André Sousa, Gonçalo Sobral, Silvestre, Bruno Cintra e Rocha. Ou seja, um cinco completamente diferente do que no dia anterior iniciara o jogo na goleada (4-0) ao Minerva Futsal. Num jogo disputado num ritmo lento em comparação com os da véspera, o Benfica venceu com justiça e ficou com o troféu.

Já o Sporting despediu-se do torneio com 10-1 ao Minerva, com golos de Sokolov (2), Zicky (2), Tomás Paçó, Cavinato, Gonçalo Portugal, Pany Varela, Esteban Guerrero e Hugo Neves.





Caminhamos a passos largos para o melhor torneio de pré-temporada do futsal europeu. No próximo fim-de-semana, os adeptos vão poder ver os maiores craques dos quatro clubes envolvidos na prova. Sporting e Benfica, entre si, contam 25 Ligas, 16 Taças de Portugal, 7 Taças da Liga, 18 Supertaças, enquanto Movistar e Barcelona acumulam 20 títulos espanhóis, 17 Taças de Espanha, 9 Taças do Rei e 17 Supertaças. Os quatro emblemas conquistaram ainda, entre si, 12 Champions, perfazendo 141 troféus no torneio.