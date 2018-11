Benfica vence Modicus no jogo grande da jornada

O Benfica venceu o Modicus Sandim por 5-2 na 9.ª jornada da Liga Sport Zone e continua o seu percurso imaculado no campeonato, com nove vitórias em outros tantos jogos.Fits abriu o marcador ao minuto seis para os encarnados, mas Bruno Coelho (10') marcou na própria baliza e empatou a partida. Rafael Henmi, jogador japonês de origem brasileira, deu vantagem ao Benfica a cinco minutos do intervalo.A equipa de Vila Nova de Gaia respondeu através de um penálti convertido por Joel Queirós (22'), antigo jogador do Benfica, mas Tiago Brito (23'), André Coelho (35') e Fits (37') fecharam o marcador.O Benfica segue na liderança com 27 pontos. Já o Modicus caiu para a terceira posição com 19 pontos.