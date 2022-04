Benfica vence na deslocação ao terreno do Candoso com festival de golos na 1.ª parte

O Benfica bateu este sábado o Candoso, por 6-3, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga Placard de futsal, num encontro em que as águias foram para o intervalo a vencer por uns expressivos 5-0 (Nilson, 3', Carlos Monteiro, 8', Tayebi, 13', Robinho, 14', Chishkala, 17', e Jacaré 27').

O Candoso reagiu na segunda parte, por Cristiano e Vigário (24' e 25', respetivamente), mas nunca chegou a assustar o Benfica que ainda viu Jacaré (28') fazer o gosto ao pé.

O 6-3 final surgiu já nos instantes finais.

Com este resultado, as águias passam a somar 56 pontos, no segundo lugar, apenas atrás do líder Sporting, que hoje recebe o Viseu 2001.