Benfica vence no Fundão e está mais perto da final do playoff

O Benfica deu um passo importante rumo ao objetivo de se apurar para a final do playoff da Liga Placard, ao vencer na deslocação ao Fundão por 3-0, no jogo 1 das meias-finais. Os encarnados só precisam de ganhar o segundo jogo, no próximo dia 29, para confirmarem a passagem ao jogo decisivo.





O primeiro golo surgiu aos 15', por Tiago Brito. Já perto do intervalo, aos 20', Chishkala viria a aumentar para 2-0. Os serranos tentaram responder na segunda parte e arriscaram com o 5x4, mas Jacaré ampliou para 3-0 a 19 segundos do final.Ainda este sábado, a partir das 19 horas, o Sporting desloca-se ao Pavilhão do Leões de Porto Salvo para o jogo 1 da outra meia-final do playoff.