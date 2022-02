Benfica vence Novasemente e segue para final da Taça da Liga feminina

O Benfica, detentor do título da Taça da Liga feminina de futsal, qualificou-se este sábado para a final da segunda edição, ao bater o Novasemente por 3-2, no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé.

A primeira meia-final da competição ficou marcada pelos emocionantes derradeiros momentos de jogo, em que o Novasemente, reduzido a quatro unidades, empatou, por Balona, com 27 segundos por jogar, e Dricas assinou o 'hat-trick' decisivo, a três segundos do final.

O Benfica, que na final de domingo defrontará o vencedor do jogo entre Nun'Álvares e Sporting, a disputar hoje (14:00), tinha seguido para o intervalo em vantagem, com dois golos de Dricas (quatro e nove minutos), e Júnior já tinha reduzido distâncias na segunda parte (29).

O Benfica, primeiro classificado da Liga, dominou a primeira parte, perante o quarto classificado do campeonato, com Sara Ferreira a dar o mote logo no segundo minuto, num remate ao poste, após distração na saída de bola das adversárias.

A pressão 'encarnada' deu frutos logo a seguir, aos quatro minutos: novo lapso na construção das espinhenses e o Benfica aproveitou para um contra-ataque rápido, com Inês Fernandes, que assistiu para a conclusão de Dricas junto à baliza.

À exceção de um lance de Martinha, a mais perigosa do Novasemente, as benfiquistas mantiveram o controlo e Vanessa Carvalho foi somando várias defesas até Dricas assinar, aos nove, o 'bis', após combinação com Kalê.

O Benfica continuou a ter o ascendente, com Maria Pereira a testar os reflexos de Vanessa duas vezes, até que o conjunto de Espinho finalmente reagiu: Ana Catarina defendeu as ameaças de Suka e Carol e Martinha atirou ao poste.

No final da primeira parte, as 'encarnadas' voltaram a criar mais perigo - Sara Ferreira rematou novamente ao poste e Dricas falhou o terceiro 'à boca' da baliza -, mas o jogo reequilibrou no início do segundo tempo, com menos ocasiões flagrantes para os dois lados.

O Novasemente, mais dominador nessa fase, esteve perto de reduzir aos 27, num livre de Júnior que Ana Catarina defendeu para a trave, e a mesma jogadora conseguiu marcar dois minutos depois, num desvio junto à baliza após remate de Carol.

A cinco minutos do final, Guida teve nos pés o empate, atirando ao poste direito na marcação de um livre de dez metros, vestindo depois o papel de 'vilã', ao ser expulsa a 1.37 minutos do final.

As espinhenses, reduzidas a quatro unidades, ainda empataram, por Balona, a 27 segundos do fim, mas o 'pressing' final das 'águias' resultou no muito festejado golo da vitória, assinado por Dricas.

Jogo realizado Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé.

Benfica - Novasemente, 3-2.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadoras:

1-0, Dricas, 04 minutos.

2-0, Dricas, 09.

2-1, Júnior, 29.

2-2, Balona, 40.

3-2, Dricas, 40.

Equipas:

Benfica: Ana Catarina, Inês Fernandes, Dricas, Sara Ferreira e Kalê. Jogaram ainda Catarina Lopes, Maria Pereira, Thaila, Inês Matos, Leninha e Angélica Alves.

Treinador: Luís Estrela.

Novasemente: Vanessa Carvalho, Balona, Nancy Freitas, Júnior e Suka. Jogaram ainda Vanessa Lima, Carol, Mariana Torres, Guida e Martinha.

Treinador: Miguel Oliveira.

Árbitros: Alexandre Costa e Ricardo Silva.

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Catarina Lopes (27), Ana Catarina (27), Inês Fernandes (35), Guida (38 e 39). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Guida (39).

Assistência: Cerca de 100 espectadores.