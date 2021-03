Taça da Liga: Hat trick de Janice lança Benfica para conquista do troféu feminino

Um hat-trick de Janice catapultou este domingo o Benfica para a conquista da primeira edição da Taça da Liga feminina de futsal, com uma vitória por 4-2 sobre o Nun'Álvares, na final disputada em Sines.A pivô marcou aos sete, 19 e 36 minutos, num encontro em que as 'encarnadas' mostraram porque seguem invictas na I Liga, apesar da equipa de Fafe nunca se ter resignado e ter visto o seu empenho premiado com dois golos, que mantiveram alguma emoção até ao fim.





Janice abriu o marcador aos sete minutos, aproveitando um erro da guarda-redes nortenha na saída de bola, e voltou a fazer o 'gosto ao pé' antes do intervalo (19), num movimento em que é exímia, ao receber de costas para a baliza, rodar sobre a adversária e 'disparar' para as redes.Foi também assim que completou o 'hat-trick', aos 36 minutos, repondo as distâncias, já depois de Sara Ferreira (22) também ter 'assinado a folha' de marcadoras e de Cátia Morgado ter reduzido para o Nun'Álvares (34).A persistência e pressão da equipa de Fafe ainda rendeu um segundo golo, por Juninha, aos 37 minutos, mas o Benfica tinha o jogo 'na mão' e foi controlando, em contagem decrescente, para a festa no Pavilhão Multiusos de Sines.Ao intervalo: 0-2.Marcadoras:0-1, Janice, 07 minutos.0-2, Janice, 19.0-3, Sara Ferreira, 22.1-3, Cátia Morgado, 34.1-4, Janice, 36.2-4, Juninha, 37.Odete, Juninha, Loira, Cátia Morgado e Liana. Jogaram ainda: Angélia e Carol.Treinador: Rui Cunha.: Ana Catarina, Inês Fernandes, Janice, Fifó e Sara Ferreira. Jogaram ainda: Maria Pereira, Leninha, Sanheiro e Raquel.Treinador: Pedro Henriques.: Filipa Prata (AF Coimbra) e Vânia Silva (AF Braga).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sara Ferreira (15), Maria Pereira (27) e Juninha.: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.