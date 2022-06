Benfica vence Nun'Álvares na Luz e adianta-se na final do playoff

O Benfica bateu esta quinta-feira o Nun'Álvares por 3-2 no jogo 3 da final do playoff do campeonato nacional de futsal feminino e adiantou-se na eliminatória.

Nun'Álvares entrou melhor e logo aos três minutos de jogo adiantou-se no marcador, graças a um autogolo de Angélica Alves. A desvantagem no placard não intimidou as jogadoras comandadas por Luís Estrela, que empataram a partida logo de seguida (6') por intermédio de Sara Ferreira, que viria a bisar no segundo tempo (28'), de penálti. Pelo meio, Pisko (17') tinha adiantado a turma de Fafe novamente no marcador, que conheceu o resultado final aos 39 minutos, quando Inês Fernandes sentenciou o jogo.

Com este resultado, o Benfica parte em vantagem para o jogo 4 em Fafe, liderando agora a final do playoff do campeonato nacional de futsal feminino por 2-1.