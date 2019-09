Benfica vence primeiro dérbi da temporada no feminino

A equipa de futsal feminino do Benfica foi ao Pavilhão João Rocha vencer o Sporting, por 3-2. Em jogo a contar para Taça de Honra, competição de pré-época organizada pela Associação de Futebol de Lisboa, as águias bateram as rivais numa partida equilibrada. A equipa do Benfica foi para o intervalo a perder por 2-1, mas uma segunda parte de grande nível permitiu a reviravolta. Sara Ferreira, Janice e Maria Pereira apontaram os golos das encarnadas, ao passo que Cátia Morgado bisou pela formação leonina.

Hoje (20 horas) o Sporting volta a entrar em ação no Grupo 1, desta feita frente aos Leões Porto Salvo. Quanto ao Grupo 2, o Quinta dos Lombos bateu o Povoense, por 2-0, com golos de Claudinha e Ana Mendonça. Hoje, também às 20 horas, o Povoense defronta o Arneiros.