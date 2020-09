Benfica vence Quinta dos Lombos na apresentação

O Benfica venceu o Quinta dos Lombos por 4-1 no jogo de apresentação da equipa de futsal para 2020/21 e que contou com a presença nas bancadas do selecionar nacional de futsal, Jorge Braz. Chishkala ainda não está disponível para Joel Rocha devido a motivos burocráticos. Por outro lado, Rúben Teixeira, Edmilson Sá e Diogo Furtado, que fizeram a pré-época com a equipa principal, estiveram sentados no banco de suplentes, mas vão regressar aos sub-19.

Os encarnados entraram bem e tiveram algumas oportunidades para inaugurar o marcador, mas só aos 10 minutos fizeram balançar as redes da baliza dos visitantes. Rafael Hemni marcou na resposta a um cruzamento de Nilson.

O segundo tempo começou praticamente com mais dois golos da formação comandada por Joel Rocha: primeiro Robinho a fazer a bola passar por entre as pernas de Paulo Ferreira, após assistência de Tayebi, e depois foi o próprio iraniano a estrear-se a marcar pelas águias depois de um bom passe de Fábio Cecílio. Mais tarde, Fits aumentou a vantagem com um grande remate de ‘bico’ a dar seguimento a mais uma recuperação de bola de Tiago Brito.

O Quinta dos Lombos ainda reduziu já perto do fim, por intermédio de Carlos Fonseca, assistido por Rúben Santos.