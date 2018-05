O Benfica venceu em casa do Quinta dos Lombos por 4-2 no Jogo 1 desta série dos quartos-de-final do playoff para decidir o campeão de futsal. As águias, que terminaram em segundo na fase regular, justificaram o favoritismo perante um adversário que, ainda assim, deu boa réplica e que ao intervalo apenas perdia por 1-0. Contudo, nos dez minutos iniciais da segunda parte os encarnados cimentaram a sua superioridade, partindo para o triunfo.Fernandinho destacou-se com dois golos (28' e 34'), com Tiago Pinto (18') e Bruno Pinto (28') a fazerem também o gosto ao pé; do lado do Quinta dos Lombos, Bruno Coelho (26', p.b.) e Manuel Mesquita (40') reduziram.