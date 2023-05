Benfica vence Quinta dos Lombos no prolongamento e apura-se para as meias-finais do playoff

O Benfica recebeu e venceu esta sexta-feira o Quinta dos Lombos, 5-3, no segundo jogo dos quartos de final do playoff de apuramento do campeão. Depois do 4-2 em Carcavelos, o triunfo só aconteceu hoje no prolongamento.O Benfica chegou à frente do marcador por Bruno Cintra mas o Quinta dos Lombos empatou perto do intervalo, por Carioca. A abrir o segundo tempo, Murilo Duarte colocou a formação de Jorge Monteiro na frente (1-2), que foi segurando a vantagem residual até à entrada para os quatro minutos finais.Aí, Rocha conseguiu enganar o guarda-redes contrário e empatou, a dois, o jogo na Luz. A faltar 1.48 minutos para o fim do encontro, Arthur arrancou até à baliza, deixou o guarda-redes para trás e entregou a bola a Cintra, que atirou para a baliza desprovida de guardião para a festa do Pavilhão da Luz. Com 1.21m para jogar, Carioca rodou sobre o adversário e atirou a contar, igualando a contenda uma vez mais. O resultado permaneceu assim até 35 segundos do fim do prolongamento, quando Chishkala fez o 4-3. A 1 segundo do fim, Rocha selou o triunfo (5-3), que precipitou altercações entre jogadores, treinadores e staff técnico.Nas meias-finais, a formação de Mário Silva irá medir forças com o Sp. Braga que selou hoje o apuramento com nova vitória sobre o Fundão.