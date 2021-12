Benfica vence Sporting no Pavilhão João Rocha e mantém invencibilidade interna

O Benfica venceu esta terça-feira o Sporting, no Pavilhão João Rocha, por 3-0, em jogo a contar para a 11ª jornada do campeonato feminino de futsal. As encarnadas apontaram os golos por Angélica (2) e Sara Ferreira.Desta feita, a equipa orientada por Pedro Henrique mantém a invencibilidade interna na ressaca da derrota europeia (1-0), ante o Pescara, que impossibilitou as águias de marcarem presença na final da Liga dos Campeões da modalidade.Assim, o Benfica conta 10 vitórias e um empate em 11 rondas, liderando o campeonato com 31 pontos, mais do que o Nun´Álvares que venceu o Vermoim (3-2). O Sporting soma 25 pontos, no terceiro lugar da classificação.