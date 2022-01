Benfica visita Machados na Taça de Portugal de futsal feminino

O Benfica vai iniciar a defesa do seu título na Taça de Portugal de futsal feminino frente ao Machados, equipa dos campeonatos distritais, ditou o sorteio da quarta ronda, a primeira com as equipas do escalão principal.

As encarnadas, igualmente campeãs nacionais, e que venceram as últimas cinco edições e seis das sete finais da Taça já disputadas, visitam o adversário dos escalões inferiores.

O Novasemente, quatro vezes finalista vencido, visita o Povoense, da segunda divisão, enquanto o Sporting jogará em casa do Grupo Desportivo de Chaves, que perdeu a derradeira final, ante o Benfica.