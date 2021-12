Benfica volta a golear na Ronda de Elite da Champions

Depois dos 8-3 ao Háladas, o Benfica voltou esta quinta-feira a golear na Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal. Em duelo da 2.ª jornada do Grupo D, as águias bateram os ucranianos do Uragan por 4-0.Chishkala abriu o ativo aos 5 minutos, mas foi Afonso Jesus quem mais brilhou no Pavilhão da Luz, ao anotar um ‘hat-trick’ com golos aos 6, 7 e 32 minutos.No sábado, às 20 horas, o Benfica tem jogo decisivo contra os espanhóis do Levante e em caso de triunfo apura-se diretamente para a final-four, mas o empate poderá chegar à equipa de Pulpis.