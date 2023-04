Benfica volta às vitórias em Ferreira do Zêzere

O Benfica voltou esta sexta-feira às vitórias com um triunfo para o campeonato de futsal, na casa do Ferreira do Zêzere, por 4-2, a contar para 21ª jornada, isto depois da derrota caseira (4-5) com o Fundão na última partida oficial.Arthur destacou-se pelas águias com um bis, com Gonçalo Sobral e Jacaré a serem os outros homens de Mário Silva a inscreverem o nome da lista de marcadores. Pela formação da casa, marcaram Xisto e Costelinha.Desta feita, os encarnados somam 47 pontos em 21 jogos, menos três do que o Sp. Braga e menos seis do que o líder Sporting, sendo que ambas as últimas formações citadas têm menos um encontro disputado.