Benfiquista Silvestre Ferreira sofre lesão grave

O Benfica informou que Silvestre Ferreira sofreu uma "rotura do menisco externo" da perna direita e ficará fora das opções de Pulpis "nos próximos tempos". Uma lesão grave do ala contraída na Ronda de Elite da Liga dos Campeões e que constitui mais um problema para o treinador espanhol, até porque o internacional português de 23 anos somava cinco golos e e três assistências nos 14 jogos que realizou esta época.Única equipa sem derrotas, o Benfica defronta hoje o Fundão, "um dos clássicos desta Liga", sustentou Pulpis. "Sabemos da qualidade do adversário e contamos com um jogo muito complicado. Não começaram como estão habituados, mas recuperaram jogadores como Thalles, o que lhes permitiu dar um salto de qualidade. Levam duas jornadas invictos e a jogar muito bem", analisou o treinador dos encarnados à BTV.