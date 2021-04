Besik Zoidze: «O Sporting mostrou hoje a sua melhor qualidade»

Besik Zoidze elogiou a sua equipa na derrota frente ao Sporting, por 2-3, que deixa os russos de fora da Liga dos Campeões de futsal, afirmando que "os detalhes importam mais" neste tipo de jogos.





"Concedemos o primeiro golo, mas continuámos a lutar e demos a volta ao jogo. Neste tipo de jogos, com duas equipas equilibradas, os detalhes importam mais e hoje foram a favor do Sporting, que tem um pouco mais de experiência neste tipo de jogos", começou por dizer o técnico do KPRF, em declarações no final da partida."Estamos desapontados com o resultado, mas não pelo jogo e desempenho. Em muitos aspetos, como no ataque e na defesa, não tivemos tanta qualidade e, neste caso, o Sporting teve mais sucesso."Sabíamos como o Sporting jogava e estávamos preparados para as suas estratégias. Continuo orgulhoso com a minha equipa e com cada jogador, talvez precisássemos apenas de um pouco mais de agressividade. O Sporting mostrou hoje a sua melhor qualidade, pois tiveram de jogar ao máximo para nos bater", terminou.