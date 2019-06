Bilhetes esgotados para o dérbi

O terceiro jogo da final do playoff do campeonato nacional, entre Benfica e Sporting, terá lotação esgotada. Os bilhetes para o dérbi no Pavilhão da Luz voaram a bom ritmo e hoje estarão nas bancadas perto de 2.400 adeptos.

Do lado dos encarnados a confiança está em alta, depois da vitória alcançada na última quinta-feira, no Pavilhão João Rocha, por 6-3. André Coelho acredita que, desta vez, o fator casa será mesmo decisivo. "É uma partida como as outras e vamos tentar ganhar. O nosso objetivo é muito claro e passa pela conquista do título. Vamos jogar na nossa casa e é mais um extra ao nível da motivação", afirmou o internacional português, em declarações citadas pelo site do Benfica. "Sabíamos que iam ser jogos difíceis, mas estamos motivados e com muita ambição em ganhar. É assim que vamos partir para este jogo", finalizou.

Leão moralizado

Do lado do Sporting, Gonçalo Portugal, que tem sido suplente de Guitta, espera um leão ao mais alto nível para voltar a recuperar a possibilidade de festejar o título em casa, no quarto jogo do playoff. "As coisas vão resultar bem e sair com naturalidade. Queremos ir à Luz vencer", disse o guarda-redes, que renovou contrato recentemente, desvalorizando, ao contrário de André Coelho, o fator casa: "Jogámos no Cazaquistão e fomos campeões europeus!"