Bilhetes para a Supertaça hoje à venda

Os bilhetes para a Supertaça masculina de futsal, entre Sporting e Benfica, podem ser adquiridos a partir das 10 horas de hoje no Pavilhão Multiusos de Gondomar e junto dos dois clubes que, na quarta-feira (19 horas), vão discutir o primeiro troféu da época. De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, cada ingresso custa dois euros e o valor total das vendas reverterá para as corporações de bombeiros do concelho de Gondomar, sendo que o recinto da Supertaça poderá receber 2.480 espectadores.

Amanhã, os dois treinadores, bem como um jogador de cada equipa, farão a antevisão à partida antes dos respetivos treinos. Primeiro será a vez dos leões (17h45) e uma hora depois caberá às águias falarem aos jornalistas.