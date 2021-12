‘Boxing Day’ nos pavilhões

A Liga Placard não tem descanso e se em Inglaterra é comum jogar o ‘Boxing Day’ no dia 26 de dezembro, a prática vai estender-se ao futsal português. São seis equipas que vão a jogo em três pavilhões, continuando assim a 14ª jornada. A bola começa a rolar em Portimão, com a receção dos algarvios ao Quinta dos Lombos, terminando com a deslocação do Benfica ao pavilhão do Leões de Porto Salvo. Pelo meio também há um bom duelo de futsal: Modicus-Candoso.