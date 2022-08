Brasil com reforços 'portugueses' para particulares ante o Japão

O pivô Rocha e o guarda-redes Léo Gugiel, ambos do Benfica, estão presentes na convocatória da seleção brasileira para os particulares diante do Japão, entre 12 e 21 de setembro.Lembrar que o guarda-redes Léo Gugiel, tal como Record noticiou , será uma das caras novas dos encarnados para a próxima temporada, vindo substituir Roncaglio, que se mudou para o Anderlecht e também integra a lista da canarinha.A grande ausência no escrete é Guitta, guarda-redes do Sporting, atual bicampeão nacional e vice-campeão europeu.Entretanto, Leozinho, um dos maiores talentos da nova geração do futsal mundial, pode estar de malas feitas para jogar em Portugal. O empresário do ala de 23 anos publicou na rede social Instagram uma sondagem sobre a próxima paragem na carreira. Nas quatro opções possíveis estavam Sporting, Benfica, Barcelona e Corinthians. Recorde-se que o atleta está, neste momento, sem clube, depois do Magnus ter rescindido o contrato por "divergências de pensamentos, atitudes e comportamentos", conforme comunicou o clube.