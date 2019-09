Brasil convoca 'três portugueses' para a Copa América

Guitta e Roncaglio, guarda-redes de Sporting e Benfica respetivamente, figuram entre os convocados de Marquinhos Xavier para a Copa América da modalidade que vai ter lugar de 23 a 30 de outubro, no Chile. Fits, pivot dos encarnados, é o outro jogador a atuar em Portugal que foi chamado pelo selecionador brasileiro.O sorteio da competição é no dia 26 de setembro.A convocatória do Brasil:Guitta (Sporting), Roncaglio (Benfica), Rodrigo (Magnus), Marlon (Inter), Lino (Magnus), Gadeia (Inter), Baron (Magnus), Bruno (Joinville), Bateria (Cartagena), Daniel (Barcelona), Dyego (Barcelona), Pito (Inter), Ferrão (Barcelona) e Fits (Benfica).