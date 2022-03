Brasil testa Seleção Nacional feminina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional de futsal feminino mede hoje forças com a congénere brasileira, numa partida que decorrerá no Pavilhão Multiusos de Gondomar, onde deveria ter lugar o Campeonato da Europa, adiado, devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia – duas das finalistas. Este é o 9º confronto entre Portugal e Brasil, com claro domínio sul-americano – 6 vitórias e 2 empates. “Esta jornada dupla vai permitir-nos ensaiar a fase final e perceber que afinações temos para fazer”, reconhece o selecionador, Luís Conceição, em declarações ao site da FPF.