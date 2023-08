Brilhou vários anos no Benfica e é reforço da equipa de futsal do Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou o terceiro reforço para a equipa de futsal. Rafael Henmi, de 31 anos, regressa a Portugal depois de uma temporada ao serviço dos espanhóis do Bétis, sendo que anteriormente brilhou ao serviço do Benfica, onde esteve nove temporadas.O internacional japonês tem um vasto currículo, colecionando 20 títulos ao longo da carreira. "Estou muito feliz, empolgado e motivado para começar a época. Quero agradecer ao Sp. Braga por apostar em mim. O Sp. Braga é uma grande equipa. Já conhecia o treinador e alguns jogadores, isso deixou-me ainda mais motivado para ingressar no clube e com a certeza de que fiz a escolha certa", referiu o ala, aos meios do clube.Rafael Henmi reencontra o treinador Joel Rocha, com quem trabalhou vários anos precisamente no emblema da Luz. O jogador junta-se a Bebé e a Ítalo no lote de reforços confirmados para a equipa de futsal do Sp. Braga em 2023/24.