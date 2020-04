Bruno Coelho deixa mensagem de otimismo

Bruno Coelho, capitão da equipa de futsal do Benfica, deixou uma mensagem de otimismo em relação à pandemia da Covid-19 e apelou aos portugueses para permanecerem em casa.





"Vivemos um período de isolamento, muito difícil para todos nós. Só numa fase tão complicada como esta que estamos a viver é que percebemos o que realmente de bom temos na vida. Nunca estivemos tanto tempo com a nossa família como agora e existe esse lado positivo de poder ver o desenvolvimento e o crescimento das nossas crianças, dos nossos filhos. É bom ver e perceber o que eles aprenderam na escola, ajuda a ter esperança no futuro", começou por dizer o ala, de 32 anos, numa mensagem publicada na habitual newsletter publicada pelo Benfica no site oficial."É que esta é uma fase dura, a que todos nós temos de nos habituar. Estar fechado em casa não é um hábito do nosso povo, mas desta vez não há volta a dar. Temos de respeitar e fazer o que os responsáveis de saúde nos pedem. É um período muito difícil em que temos de estar todos unidos, Portugal inteiro, para conseguir superar esta pandemia", continuou o internacional português, falando, depois, de como tem sido o trabalho diário com a restante equipa encarnada."Treinamos em casa, fazemos os exercícios de treino planeados pelo nosso preparador físico consoante o que podemos fazer. Têm sido assim os meus dias, os nossos dias. Hoje é só mais um, mas o que é realmente importante é que estou com a minha família em casa e aquilo que peço aos portugueses, agora que estamos em Estado de Emergência, é que respeitem este momento, que todos façam o que é pedido e que se cuidem."