Bruno Coelho diz que só o máximo de Portugal pode vencer a Espanha

O ala Bruno Coelho afirmou esta quinta-feira que só dando o máximo e impondo o seu futsal é que a seleção portuguesa poderá voltar a vencer a congénere da Espanha, nas meias-finais do Europeu'2022.

"Se não estivermos no máximo das nossas capacidades, será mais difícil conseguirmos a vitória. Vamos dar tudo, impor o nosso futsal e o nosso trabalho. Só assim podemos conseguir levar de vencida a Espanha", disse aos jornalistas, na antevisão ao encontro.

O vice-capitão dos campeões europeus e mundiais em título espera "um grande jogo" num duelo ibérico que "vai honrar a modalidade", após Portugal ter vencido na final do Europeu'2018 (3-2) e nos 'quartos' do Mundial'2021 (4-2), ambos em tempo extra.

"São jogos diferentes e isto é o engraçado da modalidade. Temos de estar preparados para tudo e estar concentrados durante os 40 minutos - ou nos 50 mais penáltis - para conseguirmos a vitória", apontou o jogador dos italianos do FF Napoli, com 34 anos.

A 'vizinha' Espanha apresenta o melhor ataque do torneio continental, com 20 tentos marcados, o que obriga Portugal a cuidados redobrados no processo defensivo, onde Bruno Coelho lembrou que também se têm apresentado a um bom nível nesse aspeto.

"Também temos defendido muito bem e atacado muito bem. Somos uma equipa mais pragmática, que tenta fazer as coisas da melhor maneira, para tentar contrariar essas adversidades", realçou o internacional luso em 140 partidas, com 44 golos apontados.

Em dezembro, Portugal e Espanha defrontaram-se num duplo confronto, de caráter particular, no qual a 'la roja' acabou por vencer as duas partidas, a última das quais com uma expressiva goleada por 6-0, que meteu 'a nu' algumas fragilidades dos lusos.

"Temos visto a Espanha, mas não vimos esses jogos. O nosso foco é para a frente e não para trás. Estamos concentrados e focados no que queremos. Sabemos bem os nossos objetivos. A equipa que errar menos com certeza vai sair vitoriosa", expressou o atleta.

Bruno Coelho herdou a camisola '10' de Ricardinho, que terminou a carreira ao serviço da seleção depois da inédita conquista do Mundial de 2021, na Lituânia: "É um orgulho e uma honra poder vestir esta camisola depois do Ricardinho, mas o mais importante é a parte da frente da camisola. Tudo o que conquistou pela seleção é magnífico", frisou.

O duelo ibérico realiza-se na Ziggo Dome, em Amesterdão, às 20:00 locais (19:00 em Lisboa) de sexta-feira, após o encontro 'escaldante' da outra meia-final, entre Ucrânia e Rússia, dois países em clima de alta tensão internacional, com contingentes militares próximos da fronteira entre os dois países, a partir das 17:00 (16:00), no mesmo local.