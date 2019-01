Bruno Coelho espera derrotar o Brasil pela primeira vez

Bruno Coelho, um dos capitães da seleção portuguesa de futsal, espera "derrotar pela primeira vez" o Brasil, num dos dois jogos particulares de preparação agendados para esta semana, em Lisboa.O ala do Benfica, que falava após o treino de hoje dos lusos no estágio de Rio Maior, antevê jogos competitivos com o Brasil, "uma excelente seleção, que foi várias vezes campeã do mundo" e que defrontará os portugueses na quarta-feira e na sexta-feira, em Lisboa.Bruno Coelho relembrou que Portugal já não joga "há algum tempo" na capital e que espera "casa cheia" nestes jogos de rodagem para a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo Lituânia2020.Os pupilos de Jorge Braz treinaram-se hoje duas vezes, manhã e tarde, com a sessão vespertina a receber já a estrela principal, Ricardinho, que jogou pelo Inter Movistar no domingo à noite, em Espanha.Os jogos frente à seleção canarinha serão disputados em Lisboa e estão agendados para os dias 30 de janeiro (quarta-feira), pelas 21:55, no Pavilhão João Rocha, e 01 de fevereiro (sexta-feira), pelas 19:00, no Pavilhão da Luz.Ambas as partidas têm entrada gratuita, com bilhete-convite, e transmissão televisiva na RTP 1 e CMTV.